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Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24
Так против россии, или против двух человек и четырех компаний?
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