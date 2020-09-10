Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24
Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст
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Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст.
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