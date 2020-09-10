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Посли ЄС схвалили санкції проти
Росії за Керченський міст

Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24

Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Дивися повний текст Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міст.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:24

Так против россии, или против двух человек и четырех компаний?
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 22:58

А при чём тут мост,чем он ЕС помешал???
Shvonder
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 07:32

  Shvonder написав:А при чём тут мост,чем он ЕС помешал???


Как чем?
Вызывает когнитивный диссонанс - построить его было невозможно и он должен был рухнуть, а его построили и он стоит.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 08:22

Re: Посли ЄС схвалили санкції проти Росії за Керченський міс

чергове гейропейське фуфло.
а за Північний потік воювати з США готові.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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