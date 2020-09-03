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Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 15:41
Пропонуємо до обговорення:
На Дніпропетровщині четверо чоловіків підірвали банкомат державного ПриватБанку та викрали з нього майже 1 млн грн.
Дивися повний текст Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн
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Додано: Пон 28 вер, 2020 15:41
Ну до Коломойского им еще расти и расти :)
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