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Злочинці підірвали банкомат
ПриватБанку та викрали 1 млн грн

Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 15:41

Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
На Дніпропетровщині четверо чоловіків підірвали банкомат державного ПриватБанку та викрали з нього майже 1 млн грн.

Дивися повний текст Злочинці підірвали банкомат ПриватБанку та викрали 1 млн грн.
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