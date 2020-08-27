Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год.
Дивися повний текст Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і промисловості.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 16:52
Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і...
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Дивися повний текст Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і промисловості.
Додано: Пон 28 вер, 2020 16:52
Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности, что мутите напишите 3гр. за кв. начинают за 19г. писать нужно конкретно
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