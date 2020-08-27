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Держстат назвав ціни на
електроенергію для населення і...

Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:52

Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і...

Пропонуємо до обговорення:
Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 16:52

Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности, что мутите напишите 3гр. за кв. начинают за 19г. писать нужно конкретно
велвел
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:54

Зелений наі.... усіх і хто голосував за нього і хто не голосував за нього
fedorinf
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