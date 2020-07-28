В Україні планують змусити банки розкривати інформацію, що містить банківську таємницю.
Дивися повний текст Податківці отримають дані про банківські рахунки фізосіб, ФОПів, юросіб - законопроєкт.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27
Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці отримають дані про банківські рахунки фізосіб, ФОПів, юросіб - законопроєкт.
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27
Так и Януковича верните, чего уж там :) Кстати что до частной собственности. Что за хрень, что нельзя заходить ... полиция должна иметь возможность в любое время дня и ночи, что повысит раскрываемость преступлений и обеспечит безопасность граждан :)
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:40
Зачем полумеры? Нужно вернуть пытки и сразу раскрываемость в 200% даже у дел которых никогда не было и быть не могло.
С одной стороны идея хорошая, но будет как с гаишниками. В итоге докопаться можно будет до каждого с дикими штрафами из за любой мелочи. С очень слабыми возможностями доказать что не верблюд. А тот кто надо окажется незамеченным.
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:05
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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