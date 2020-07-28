В Україні планують змусити банки розкривати інформацію, що містить банківську таємницю.
Дивися повний текст Податківці отримають дані про банківські рахунки фізосіб, ФОПів, юросіб - законопроєкт.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27
Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці отримають дані про банківські рахунки фізосіб, ФОПів, юросіб - законопроєкт.
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27
Так и Януковича верните, чего уж там :) Кстати что до частной собственности. Что за хрень, что нельзя заходить ... полиция должна иметь возможность в любое время дня и ночи, что повысит раскрываемость преступлений и обеспечит безопасность граждан :)
Додано: Пон 28 вер, 2020 17:40
Зачем полумеры? Нужно вернуть пытки и сразу раскрываемость в 200% даже у дел которых никогда не было и быть не могло.
С одной стороны идея хорошая, но будет как с гаишниками. В итоге докопаться можно будет до каждого с дикими штрафами из за любой мелочи. С очень слабыми возможностями доказать что не верблюд. А тот кто надо окажется незамеченным.
Додано: Пон 28 вер, 2020 18:05
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:13
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Они хотят что бы у нас было как на Западе.
Их мечта скоро осуществится. BLM по украински это еще та бомба замедленного действия. Если шандарахнет то и до Лондона достать может. Только называться будет ULM . От слова Ukrainian
Зе-Чмо
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:19
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
зе покращення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:59
Треба ще на вимогу податкового інспектора кишені вивертати - забули зе-поправочку затвердити для закона !
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:00
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
И делать ку!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:04
Не удивлюсь, если налоговая и раньше получала эти данные. Просто не могла на них формально ссылаться. Теперь просто легализуют. Засунуть кучерявые руки в карманы налогоплательщиков - это мечта налоговиков
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:58
а то, что налоговая работает по принципу презумпции виновности, никого не беспокоит и не удивляет...
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