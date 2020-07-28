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Податківці отримають дані
про банківські рахунки...

Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27

Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують змусити банки розкривати інформацію, що містить банківську таємницю.

Дивися повний текст Податківці отримають дані про банківські рахунки фізосіб, ФОПів, юросіб - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:27

Так и Януковича верните, чего уж там :) Кстати что до частной собственности. Что за хрень, что нельзя заходить ... полиция должна иметь возможность в любое время дня и ночи, что повысит раскрываемость преступлений и обеспечит безопасность граждан :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 17:40

Зачем полумеры? Нужно вернуть пытки и сразу раскрываемость в 200% даже у дел которых никогда не было и быть не могло.
С одной стороны идея хорошая, но будет как с гаишниками. В итоге докопаться можно будет до каждого с дикими штрафами из за любой мелочи. С очень слабыми возможностями доказать что не верблюд. А тот кто надо окажется незамеченным.
Horus
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:05

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

  Horus написав:А тот кто надо окажется незамеченным.

Именно так. Больших дрюкать им не дают, ну тех кто "дружит" с властью, а маленьких геморно. Решили облегчить себе путь к обогащению :) Пусть сперва раскажут где "конверты" НДС берут, пусть начнут с себя.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:13

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Они хотят что бы у нас было как на Западе.
Их мечта скоро осуществится. BLM по украински это еще та бомба замедленного действия. Если шандарахнет то и до Лондона достать может. Только называться будет ULM . От слова Ukrainian
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:19

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

зе покращення
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 19:59

Треба ще на вимогу податкового інспектора кишені вивертати - забули зе-поправочку затвердити для закона !
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:00

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

И делать ку!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:04

Не удивлюсь, если налоговая и раньше получала эти данные. Просто не могла на них формально ссылаться. Теперь просто легализуют. Засунуть кучерявые руки в карманы налогоплательщиков - это мечта налоговиков :)
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:58

а то, что налоговая работает по принципу презумпции виновности, никого не беспокоит и не удивляет...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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