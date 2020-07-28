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Податківці отримають дані
про банківські рахунки...

Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 23:55

Озаботились бы сперва, куда идут те налоги, когда медицины нет - издевательство за свои же деньги, менты людей не защищают, а на пенсию рассчитывать зась. Не на зелины оффшоры, маму коболева и гетьманцова, на которую он все переписал? Не на те ванты, оплаченные с бюджета, что эти ворюги возят туда-сюда, пока Троеща ждет метро?
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 00:01

  Tamagoch написав:а то, что налоговая работает по принципу презумпции виновности, никого не беспокоит и не удивляет...

Это еще впереди - налоговый террор. И боюсь, это будет иметь катастрофические последствия, особенно в карантин, когда все страны, наоборот, вообще, тупо раздают людям деньги просто так, а у нас решили устроить налоговый террор, отменить презумпцию невиновности, сроки давности и здравый смысл и заставить отчитываться о каждых 3 тыщах баксов, заработанных при царе горохе.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 03:29

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:23

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

А какие возможности для промышленного шпионажа, заплатил пару сотен баксов и любой налоговик тебе скинет данные, куда и сколько платил твой конкурент.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:27

  esaul написав:Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.

Ну как бы приписы и штрафы по админке они сами и фигачат.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

"Гірше вже не буде!" (с) избиратель Зе
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:05

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Невже це насправді так погано на раші? ))
awant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:24

esaul 7 часов назад
Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
Так налоговая давно такими выписками по НДС торгует
jeka151515
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