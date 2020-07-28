|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 03:29
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
Додано: Вів 29 вер, 2020 07:23
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
А какие возможности для промышленного шпионажа, заплатил пару сотен баксов и любой налоговик тебе скинет данные, куда и сколько платил твой конкурент.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:27
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
"Гірше вже не буде!" (с) избиратель Зе
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:05
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Невже це насправді так погано на раші? ))
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:24
esaul 7 часов назад
Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
Так налоговая давно такими выписками по НДС торгует
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:52
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
При Порошенко-Гройсмані вже би тут тролєсмороду було би про бариг-марадьорів на 8 сторінок. А так - тиша,як на зеленому болоті ...
Зараз переглядають цей форум: Джон і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|