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Податківці отримають дані
про банківські рахунки...

Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 03:29

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:23

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

А какие возможности для промышленного шпионажа, заплатил пару сотен баксов и любой налоговик тебе скинет данные, куда и сколько платил твой конкурент.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:27

  esaul написав:Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.

Ну как бы приписы и штрафы по админке они сами и фигачат.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:03

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

"Гірше вже не буде!" (с) избиратель Зе
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:05

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Невже це насправді так погано на раші? ))
awant
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:24

esaul 7 часов назад
Да зачем те суды, давайте по письму налоговой сразу и приговор выносить.
Так налоговая давно такими выписками по НДС торгует
jeka151515
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:52

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

При Порошенко-Гройсмані вже би тут тролєсмороду було би про бариг-марадьорів на 8 сторінок. А так - тиша,як на зеленому болоті ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:03

И правильно. Вообще надо отменить всякие банковские тайны. Честному человеку скрывать нечего. Особенно, от налоговой.
ЗЫ. Это сарказм был, если до кого не дошло.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:05

  esaul написав:А какие возможности для промышленного шпионажа, заплатил пару сотен баксов и любой налоговик тебе скинет данные, куда и сколько платил твой конкурент.

Я вас возможно удивлю. Через СБУ и таможню инвойсы и поставшиков конкурентов вычисляют.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:08

  p_a_l написав:
  esaul написав:А какие возможности для промышленного шпионажа, заплатил пару сотен баксов и любой налоговик тебе скинет данные, куда и сколько платил твой конкурент.

Я вас возможно удивлю. Через СБУ и таможню инвойсы и поставшиков конкурентов вычисляют.

Через налоговую это будет в разы дешевле.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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