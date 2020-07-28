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Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29
Насчет торговли таможенной и "ндсной" базами, я в курсе. Теперь добавится возможность торговли реальным движением по счету)
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esaul
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