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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29
Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...
Насчет торговли таможенной и "ндсной" базами, я в курсе. Теперь добавится возможность торговли реальным движением по счету)
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:54
прийняття цього закону прискорить втечу вкладників з українських банків.
вперед дуачьйо!
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:58
И так Украинские банки не привлекают, а теперь тем более... Решили добить банковскую систему Украины окончательно. Флаг им в руки и электричку на встречу !
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