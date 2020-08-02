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Податківці отримають дані
про банківські рахунки...

Податківці отримають дані про банківські рахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 15:29

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Насчет торговли таможенной и "ндсной" базами, я в курсе. Теперь добавится возможность торговли реальным движением по счету)
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:54

прийняття цього закону прискорить втечу вкладників з українських банків.
вперед дуачьйо!
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 16:58

И так Украинские банки не привлекают, а теперь тем более... Решили добить банковскую систему Украины окончательно. Флаг им в руки и электричку на встречу !
sersilver
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 20:43

Re: Податківці отримають дані про банківські рахунки...

Ничего вы не понимаете. Это тайный планы жижитализаторов по ускорению жижитализации: всех загнать в крипту.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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