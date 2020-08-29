Які банкноти перестануть приймати в магазинах, і в яких країнах українці залишають свої гроші.
Дивися повний текст День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але з новими тарифами ПриватБанку.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 18:06
День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але...
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Дивися повний текст День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але з новими тарифами ПриватБанку.
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