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День фінансів, 28 вересня: життя
без старих банкнот, але...

День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 18:06

День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але...

Пропонуємо до обговорення:
Які банкноти перестануть приймати в магазинах, і в яких країнах українці залишають свої гроші.

Дивися повний текст День фінансів, 28 вересня: життя без старих банкнот, але з новими тарифами ПриватБанку.
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