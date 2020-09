Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на...

Додано: Пон 28 вер, 2020 19:12

Correlation does not mean causation. Поход в магазин никак не связан с покупкой выйгрышных билетов.



Так можно наклепать следующие заголовки:

"Мужик решил не переезжать в Афганистан и и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"



"Мужик так долго утром опорожнялся, что успел купить счастливый билет и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"



"Один мужик переехал в Вирджинию сто лет назад чтобы его внук неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"



"Мужик решил купить майонез вместо кутчупа и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"