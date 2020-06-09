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Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 19:11
Пропонуємо до обговорення:
Житель міста В'єнна, штат Вірджинія, Джеффрі Демарк під час походу в магазин по продукти вирішив купити два лотерейні квитки, і вони обидва виявилися виграшними.
Дивися повний текст Чоловік сходив по продукти і несподівано розбагатів на 200 тисяч доларів
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R2
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Додано: Пон 28 вер, 2020 19:12
Correlation does not mean causation. Поход в магазин никак не связан с покупкой выйгрышных билетов.
Так можно наклепать следующие заголовки:
"Мужик решил не переезжать в Афганистан и и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"
"Мужик так долго утром опорожнялся, что успел купить счастливый билет и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"
"Один мужик переехал в Вирджинию сто лет назад чтобы его внук неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"
"Мужик решил купить майонез вместо кутчупа и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов"
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Dear_Sir
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Додано: Вів 29 вер, 2020 07:35
)))) мужтк подпрыгнул 300 раз и неожиданно разбогател на 200 тыс
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waterman20008
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:16
Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.
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mmm60pr
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:25
тут білет був куплений не під час переїзду внука у вірджинію, а під час походу в магазин
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itumanbob
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:38
вероятность джек-пота один шанс не несколько миллионов, а три раза подряд - на миллиарды (с) фильм "Казино"
маркетологи развлекаются в общем,
United Press International lottery twice
ни о чем подобном не пишет
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cohan
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:51
mmm60pr написав:
Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.
На русском - точно литературно-правильный вариант "сходить ЗА" ... "сходить ПО ..." - это в народно-колхозном говоре, понятно, говорить можно как угодно в т.ч. и "сходить по ...", "ложить трубку" и т.п.. За правильнось данной конструкции на украинском языке спорить не буду.
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Pig Lives Matter
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IMPRINTER
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:45
mmm60pr написав:
Вперше написано заголовок грамотно: сходив ПО продукти, а не ЗА продуктами. Респект за грамотність.
Иногда так хочется подяковать, что даже и зарегистрироваться не впадло
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Вів 29 вер, 2020 16:50
IMPRINTER видите ли, finance.ua публикует новости на 2х языках: русском и украинском. Очевидно, говорилось про укр заголовок. По-украински действительно постоянно говорят "ходити за грибами", "ходити за продуктами" и т.д. Хотя правильно "по продукти"
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andretar
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