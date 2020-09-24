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Розкрито популярну схему
шахраїв при купівлі-продажу...

Розкрито популярну схему шахраїв при купівлі-продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:16

Розкрито популярну схему шахраїв при купівлі-продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Набуває популярності нова шахрайська схема при купівлі-продажу вживаних авто.

Дивися повний текст Розкрито популярну схему шахраїв при купівлі-продажу автомобілів з пробігом.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:16

Неужели такие д***** еще находятся.
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