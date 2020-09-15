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Зарплати вчителів
зростуть на 30%, - Шкарлет

Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:39

Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, кошти на це вже закладені в проект державного бюджету України на 2021 рік.

Дивися повний текст Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет.
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 20:39

если собрать все обещания власти, то учителя уже давно должны были быть самыми высокооплачиемыми в Украине...
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