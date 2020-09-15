Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, кошти на це вже закладені в проект державного бюджету України на 2021 рік.
Дивися повний текст Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 20:39
Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати вчителів зростуть на 30%, - Шкарлет.
Додано: Пон 28 вер, 2020 20:39
если собрать все обещания власти, то учителя уже давно должны были быть самыми высокооплачиемыми в Украине...
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