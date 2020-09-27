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У Раді хочуть скасувати
фіскалізацію для продавців...

У Раді хочуть скасувати фіскалізацію для продавців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:06

У Раді хочуть скасувати фіскалізацію для продавців...

Пропонуємо до обговорення:
Законопроект №3853-1, співавтором якого є народний депутат Ніна Южаніна, пропонує скасування фіскалізації для аптечної торгівлі і технічно складних побутових товарів. Про це повідомив голова комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетманцев в Telegram.

Дивися повний текст У Раді хочуть скасувати фіскалізацію для продавців техніки і медтоварів, - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 21:06

насчет аптечных товаров не уверен, а вот техника на самом деле не очень маржинальный продукт... помню, когда на заре криптомайнинга приходилось конкурировать с той же розеткой по ценам, мне удалось продать ящик видеокарт с прибылью 50 грн. (с ящика!), после чего я окончательно понял, что такой бизнес в белую точно не будет возможным... может, он и есть не возможным без лобби, крыши и устранения конкурентов в виде мелких ФОПов...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 22:15

Зачем это вообще фискализация для ЧП-ков!!! Отмените её к монаху,.... люди итак еле еле выживают.
anton_gms
 
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