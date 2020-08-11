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Гетманцев: у системі податкового законодавства треба...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 22:18
Пропонуємо до обговорення:
У системі податкового законодавства в Україні потребують реформування: оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб; рента та екологічний податок, місцеві податки.
Дивися повний текст Гетманцев: у системі податкового законодавства треба реформувати три напрями
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Додано: Пон 28 вер, 2020 22:18
Уберите его, он и так уже столько всего разворотил.....
Человек, который своими руками никогда ничего не сделал и ничего не продавал.....
Как он может рассказывать как жить, людям которые пашут 6-7 дней в неделю?!?!?!
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