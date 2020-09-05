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Мінінфраструкутри планує залучити 3,8 мільярда за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:21
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує залучити інвестиції загальним обсягом в 3,8 млрд грн за рахунок передачі в концесію семи залізничних вокзалів.
Дивися повний текст Мінінфраструкутри планує залучити 3,8 мільярда за рахунок передачі в концесію 7 вокзалів
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