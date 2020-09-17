Установка індивідуальних лічильників газу населенню повинна здійснюватися за рахунок газорозподільних компаній
Дивися повний текст Індивідуальні лічильники газу: хто повинен платити за установку.
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Додано: Пон 28 вер, 2020 23:51
Індивідуальні лічильники газу: хто повинен платити за...
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Дивися повний текст Індивідуальні лічильники газу: хто повинен платити за установку.
Додано: Пон 28 вер, 2020 23:52
Задолбали с кидаловом. Доходит уже до того, что круглый год начисляют плату за домовой счетчик тепла, который сами же говорят, что украли еще 3 года назад!
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