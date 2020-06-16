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Кіберполіція "прикрила"
айтішників, які створили та...

Кіберполіція "прикрила" айтішників, які створили та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 00:02

Кіберполіція "прикрила" айтішників, які створили та...

Пропонуємо до обговорення:
Кібеполіція припинила протиправну діяльність компанії, яка на замовлення створювала онлайн-казино "під ключ", щомісяця прибуток компанії складав понад пів мільйона доларів

Дивися повний текст Кіберполіція \"прикрила\" айтішників, які створили та адміністрували 20 онлайн-казино.
R2
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Ппц. Они не владельци и не операторы. Чисто рекет.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 14:34

Падлы налоговые и тут))) ну ничего, я вас на сотни миллионов навалил, и навалю ещё ))
ukradsik7
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