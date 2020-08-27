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Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 04:54
Пропонуємо до обговорення:
Крім того, у нього зміниться салон, і він стане просторіше, ніж у моделі попереднього покоління. Також французи оснастять цю новинку сучасним обладнанням.
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