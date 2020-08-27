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Стали відомі подробиці про
новий Renault Sandero Stepway

Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:54

Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, у нього зміниться салон, і він стане просторіше, ніж у моделі попереднього покоління. Також французи оснастять цю новинку сучасним обладнанням.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 04:54

Двигателя 2021г! 1.6 на 82л.с.
nomac19
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