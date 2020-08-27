Крім того, у нього зміниться салон, і він стане просторіше, ніж у моделі попереднього покоління. Також французи оснастять цю новинку сучасним обладнанням.
Дивися повний текст Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 04:54
Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway
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Дивися повний текст Стали відомі подробиці про новий Renault Sandero Stepway.
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