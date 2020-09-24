Про це свідчать дані державної компанії "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Україна накопичила рекордні запаси газу.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 07:37
Україна накопичила рекордні запаси газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна накопичила рекордні запаси газу.
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:23
Именно поэтому наш местный газосбыт на 30%+ поднял цену на октябрь по сравнению с сентябрём.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:32
Вас пытаются обмануть ))
У нас всего на 20 процентов подняли.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Вів 29 вер, 2020 08:35
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