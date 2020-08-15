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Україна накопичила рекордні запаси газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 07:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державної компанії "Укртрансгаз".
Дивися повний текст Україна накопичила рекордні запаси газу
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R2
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Додано: Вів 29 вер, 2020 07:37
Запасы то чьи?????
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svetoch-10
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:23
Именно поэтому наш местный газосбыт на 30%+ поднял цену на октябрь по сравнению с сентябрём.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:32
summacut написав:
Именно поэтому наш местный газосбыт на 30%+ поднял цену на октябрь по сравнению с сентябрём.
Вас пытаются обмануть ))
У нас всего на 20 процентов подняли.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Вів 29 вер, 2020 08:35
svetoch-10 написав:
Запасы то чьи?????
народные, канешна
в смысле, что народ потом будет выкупать по более высоким ценам
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:51
summacut
Ну так, МВФ же окаянный заставляет их
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ALexxxS
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Додано: Вів 29 вер, 2020 17:07
Якось пофіг, накопичили чи ні, я дровами та сміттям опалююсь, підтримую екологічність країни, так би мовити, і хезать я хотів на їхній дорогезний і небезпечний газ.
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sersilver
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