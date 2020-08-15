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Україна накопичила
рекордні запаси газу

Україна накопичила рекордні запаси газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:37

Україна накопичила рекордні запаси газу

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державної компанії "Укртрансгаз".

Дивися повний текст Україна накопичила рекордні запаси газу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 07:37

Запасы то чьи?????
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:23

Именно поэтому наш местный газосбыт на 30%+ поднял цену на октябрь по сравнению с сентябрём.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:32

  summacut написав:Именно поэтому наш местный газосбыт на 30%+ поднял цену на октябрь по сравнению с сентябрём.


Вас пытаются обмануть ))
У нас всего на 20 процентов подняли. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 08:35

  svetoch-10 написав:Запасы то чьи?????


народные, канешна
в смысле, что народ потом будет выкупать по более высоким ценам
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:51

summacut

Ну так, МВФ же окаянный заставляет их
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 17:07

Якось пофіг, накопичили чи ні, я дровами та сміттям опалююсь, підтримую екологічність країни, так би мовити, і хезать я хотів на їхній дорогезний і небезпечний газ.
sersilver
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