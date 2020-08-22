Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36
У Авакова не підтримують ідею направити кошти від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:46
И кого там волнует, что считают у Авакова. Может они там путают в каком именно они министерстве и о чем именно у них должна болеть голова ?
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