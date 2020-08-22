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У Авакова не підтримують
ідею направити кошти від...

У Авакова не підтримують ідею направити кошти від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36

У Авакова не підтримують ідею направити кошти від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36

Маразм крепчает.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:46

И кого там волнует, что считают у Авакова. Может они там путают в каком именно они министерстве и о чем именно у них должна болеть голова ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:49

Все что собрано с автомобилистов, должно быть потрачено на благо этих же автомобилистов в виде хороших безопасных дорог и развязоок.
Какие вагоны?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:39

Rainbow Вроде как логично. Но я например не знаю какова ситуация с вагонами, может завра перевозки станут и вам и мне может оказаться уже некуда и не зачем ехать :). Но то что это не Авакова дело это точно ;) Шоб они так за свое дело переживали как за дележ денег.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:31

а кого интересует мнение сабакова?...
Тракторист
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