Про це він повідомив на брифінгу в понеділок, передає Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:36
У Авакова не підтримують ідею направити кошти від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Авакова не підтримують ідею направити кошти від штрафів на нові вагони для УЗ.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:46
И кого там волнует, что считают у Авакова. Может они там путают в каком именно они министерстве и о чем именно у них должна болеть голова ?
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:49
Все что собрано с автомобилистов, должно быть потрачено на благо этих же автомобилистов в виде хороших безопасных дорог и развязоок.
Какие вагоны?
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:39
Rainbow Вроде как логично. Но я например не знаю какова ситуация с вагонами, может завра перевозки станут и вам и мне может оказаться уже некуда и не зачем ехать . Но то что это не Авакова дело это точно Шоб они так за свое дело переживали как за дележ денег.
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:14
Действительно, что за хрень. Вот направить деньги из фонда по борьбе з короновирусом в МВД - это у Авакова поддерживают. А тут собственноручно собранные МВД штрафы и вдруг на вагоны - это безобразие.
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