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Викрадення елітних і радянських
авто: яка різниця у...

Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:38

Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ вважають справедливим, що за викрадення елітних автомобілів покарання суворіше, ніж за угон радянських.

Дивися повний текст Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у покаранні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 09:39

Теперь автоугонщики переключатся на советские авто.Очередной закон "под себя".Тупо и цинично.
sena_2008atp
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