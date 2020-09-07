У Міністерстві внутрішніх справ вважають справедливим, що за викрадення елітних автомобілів покарання суворіше, ніж за угон радянських.
Дивися повний текст Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у покаранні.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 09:38
Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у...
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Дивися повний текст Викрадення елітних і радянських авто: яка різниця у покаранні.
Додано: Вів 29 вер, 2020 09:39
Теперь автоугонщики переключатся на советские авто.Очередной закон "под себя".Тупо и цинично.
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