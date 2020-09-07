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"Укравтодор" розпочав
ремонт дороги до Очакова

"Укравтодор" розпочав ремонт дороги до Очакова
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:30

"Укравтодор" розпочав ремонт дороги до Очакова

Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ( "Укравтодор") в 2020 році відновить дорогу Т-15-13 Нечаяне - Очаків (Миколаївська обл.) Протяжністю 36,9 км, повідомив "Укравтодор" в своєму Telegram-каналі.

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