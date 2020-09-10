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Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50
Пропонуємо до обговорення:
З початку року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Київщини 9,3 млн грн транспортного податку.
Дивися повний текст Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн транспортного податку
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50
Какие серьезные суммы! Аж 9 автомобилей можно прикупить
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