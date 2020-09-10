З початку року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Київщини 9,3 млн грн транспортного податку.
Дивися повний текст Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн транспортного податку.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50
Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн транспортного податку.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:33
было интересно узнать сколько для бюджета обходится администрирование этого налога...
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:40
Аж с 372 элитных авто по 25К взыскали налогов. Так у нас только депутатов 450, у каждого из которых не одно элитное авто.
По ул.Шелковичной на тротуарах по пути к Банковой и Грушевского можно больше насчитать всяких Ренж Роверов и Порше Каенов.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 29 вер, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:43
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