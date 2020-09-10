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Власники елітних автомобілів
сплатили 9,3 млн грн...

Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50

Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
З початку року власники елітних автомобілів перерахували до місцевих бюджетів Київщини 9,3 млн грн транспортного податку.

Дивися повний текст Власники елітних автомобілів сплатили 9,3 млн грн транспортного податку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 10:50

Какие серьезные суммы! Аж 9 автомобилей можно прикупить
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:33

было интересно узнать сколько для бюджета обходится администрирование этого налога...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:40

Аж с 372 элитных авто по 25К взыскали налогов. Так у нас только депутатов 450, у каждого из которых не одно элитное авто.
По ул.Шелковичной на тротуарах по пути к Банковой и Грушевского можно больше насчитать всяких Ренж Роверов и Порше Каенов.
Востаннє редагувалось Ragnar в Вів 29 вер, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:43

  Тракторист написав:было интересно узнать сколько для бюджета обходится администрирование этого налога...

Что там администрировать? Смотрим декларации чинуш и поехали выписывать квитанции. Есть еще реестр движимого имущества. Т. е. можно администрировать не выходя из кабинета.
Ragnar
 
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