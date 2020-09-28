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Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб медики вже цього місяця отримали підвищені зарплати.
Дивися повний текст Медики мають отримати обіцяне підвищення зарплат вже цього місяця, - Зеленський
.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 10:58
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