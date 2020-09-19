Так звані "листи щастя" приходять навіть тим, у кого машини немає.
Дивися повний текст Українцям розсилають липові \"листи щастя\": як відрізнити підроблену постанову.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06
Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...
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Дивися повний текст Українцям розсилають липові \"листи щастя\": як відрізнити підроблену постанову.
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06
Что за страна , что ни день - то и новость о мошенничестве .
Государство должно защищать своих граждан .
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