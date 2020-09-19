Так звані "листи щастя" приходять навіть тим, у кого машини немає.
Дивися повний текст Українцям розсилають липові \"листи щастя\": як відрізнити підроблену постанову.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06
Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям розсилають липові \"листи щастя\": як відрізнити підроблену постанову.
Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06
Что за страна , что ни день - то и новость о мошенничестве .
Государство должно защищать своих граждан .
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:24
Re: Українцям розсилають липові
Что за чудо-нововедение и почему о нём ничего не известно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 29 вер, 2020 12:50
К каждому мошеннику полицейского приставить ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:03
Re: Українцям розсилають липові
Если граждане де*** - никакое государство их не защитит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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