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Українцям розсилають липові
"листи щастя": як відрізнити...

Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06

Українцям розсилають липові "листи щастя": як відрізнити...

Пропонуємо до обговорення:
Так звані "листи щастя" приходять навіть тим, у кого машини немає.

Дивися повний текст Українцям розсилають липові \"листи щастя\": як відрізнити підроблену постанову.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 11:06

Что за страна , что ни день - то и новость о мошенничестве .
Государство должно защищать своих граждан .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:24

Re: Українцям розсилають липові

Також в цій постанові є спеціальний QR-код. У ньому зашифровані дані для оплати штрафу за допомогою банківської картки.


Что за чудо-нововедение и почему о нём ничего не известно?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 12:50

  olgakosuk написав:Что за страна , что ни день - то и новость о мошенничестве .
Государство должно защищать своих граждан .

К каждому мошеннику полицейского приставить ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:03

Re: Українцям розсилають липові

  olgakosuk написав:Государство должно защищать своих граждан .

Если граждане де*** - никакое государство их не защитит.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  olgakosuk написав:Государство должно защищать своих граждан .

Если граждане де*** - никакое государство их не защитит.
Поганенький у нас народ,коварный просто-страсть. Ему бы всё наоборот,не так как хочет власть. Чтоб не терять своих постов у нас народ страны, Фальсифицировать готов,не чувствуя вины. Поганенький у нас народ коварный как-гастрит, Он нам с телеэкрана лжёт,он беспредел творит. Все деньги,что даёт им власть,кладёт в карман народ, На них потом гуляет в сласть и ездит на курорт. При этом думает народ,что все ему должны. И между прочем,так и ждёт,чтоб съехать из страны. Народ купил в Европе дом,завёл секретный счёт, Он вечной жадностью ведом,такой у нас народ! Всё то,что накопила Власть и принесла в казну, Народ пытается украсть и разорить страну. Народ кроит на новый лад-порядки и дела, Он кумовство развёл и блат,цензуру,культ-бабла!
chumakcm1430
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