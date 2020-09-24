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Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава КО «Київгенплан» Сергій Броневицький в ефірі телеканалу «Київ».
Дивися повний текст Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати метро на Троєщину
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:17
а разговоры о начале строительства ведутся уже больше 20 лет...
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