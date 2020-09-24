Про це повідомив глава КО «Київгенплан» Сергій Броневицький в ефірі телеканалу «Київ».
Дивися повний текст Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:17
Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:29
Если начинать будут 5-7 лет, то про заканчивать уже нет смысла и говорить.
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