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Очільник «Київгенплану» повідомив,
коли почнуть будувати...

Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати...
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:17

Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава КО «Київгенплан» Сергій Броневицький в ефірі телеканалу «Київ».

Дивися повний текст Очільник «Київгенплану» повідомив, коли почнуть будувати метро на Троєщину.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:17

а разговоры о начале строительства ведутся уже больше 20 лет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:29

Если начинать будут 5-7 лет, то про заканчивать уже нет смысла и говорить.
Ragnar
 
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