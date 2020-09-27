Про це повідомляє Урядовий портал.
Дивися повний текст Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:25
Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.
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