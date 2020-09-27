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Медустановам виплатили понад
4,4 млрд гривень за...

Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:25

Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Урядовий портал.

Дивися повний текст Медустановам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.
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