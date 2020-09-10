Про це свідчать звіти Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Україна подвоїла частку виробництва \"зеленої\" енергетики.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:28
Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна подвоїла частку виробництва \"зеленої\" енергетики.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:28
а очень скоро украинцев ожидает рост тарифом на электроэнергию из-за роста доли "зелёной" энергетики...
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59
Re: Україна подвоїла частку виробництва
Гідравлічними електростанціями....это грамотей писал ))) верните техническую цензуру. Гидроэлектростанции есть а гидравлические это насосы например).
ну а почему бы и не "подоить лохторат"? Раз молчат. Для того что бы понять зависимость между ростом генерации по "Зеленому тарифу" и ростом цен в платежке надо немного думать. Но увы.. ведь вместо мозгов телевизор, а он говорит, что "зеленое" это хорошо вот оно счастье бескарбоновое, и газ покупать не надо и вообще ЕС от нас в восторге, и все эти кучки примитивных фотопанелек это прекрасное футуристическое будущее).
PS от таких "успехов" плакать надо, а не гордиться. Ведь это рост цена на все по факту, от коммуналки до хлеба и электротранспорта. Главное теперь закрыть еще пару блоков АЭС (Германия то закрывает, а мы чем хуже))).. и цена в районе 3+грн/кВт гарантирована...
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