Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59

Тракторист написав: а очень скоро украинцев ожидает рост тарифом на электроэнергию из-за роста доли "зелёной" энергетики... а очень скоро украинцев ожидает рост тарифом на электроэнергию из-за роста доли "зелёной" энергетики...

електростанціями....это грамотей писал ))) верните техническую цензуру. Гидроэлектростанции есть а гидравлические это насосы например).ну а почему бы и не "подоить лохторат"? Раз молчат. Для того что бы понять зависимость между ростом генерации по "Зеленому тарифу" и ростом цен в платежке надо немного думать. Но увы.. ведь вместо мозгов телевизор, а он говорит, что "зеленое" это хорошо вот оно счастье бескарбоновое, и газ покупать не надо и вообще ЕС от нас в восторге, и все эти кучки примитивных фотопанелек это прекрасное футуристическое будущее).PS от таких "успехов" плакать надо, а не гордиться. Ведь это рост цена на все по факту, от коммуналки до хлеба и электротранспорта. Главное теперь закрыть еще пару блоков АЭС (Германия то закрывает, а мы чем хуже))).. и цена в районе 3+грн/кВт гарантирована...И где все патриоты что борятся за "народное счастье"? Но почему то не реагируют на рост тарифов для народа?