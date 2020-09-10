Про це свідчать звіти Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Україна подвоїла частку виробництва \"зеленої\" енергетики.
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Додано: Вів 29 вер, 2020 13:28
Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна подвоїла частку виробництва \"зеленої\" енергетики.
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:28
а очень скоро украинцев ожидает рост тарифом на электроэнергию из-за роста доли "зелёной" энергетики...
Додано: Вів 29 вер, 2020 13:59
Re: Україна подвоїла частку виробництва
Гідравлічними електростанціями....это грамотей писал ))) верните техническую цензуру. Гидроэлектростанции есть а гидравлические это насосы например).
ну а почему бы и не "подоить лохторат"? Раз молчат. Для того что бы понять зависимость между ростом генерации по "Зеленому тарифу" и ростом цен в платежке надо немного думать. Но увы.. ведь вместо мозгов телевизор, а он говорит, что "зеленое" это хорошо вот оно счастье бескарбоновое, и газ покупать не надо и вообще ЕС от нас в восторге, и все эти кучки примитивных фотопанелек это прекрасное футуристическое будущее).
PS от таких "успехов" плакать надо, а не гордиться. Ведь это рост цена на все по факту, от коммуналки до хлеба и электротранспорта. Главное теперь закрыть еще пару блоков АЭС (Германия то закрывает, а мы чем хуже))).. и цена в районе 3+грн/кВт гарантирована...
И где все патриоты что борятся за "народное счастье"? Но почему то не реагируют на рост тарифов для народа?
Додано: Вів 29 вер, 2020 16:17
Тарифы для населения еще не выросли,а уже падают в обморок,зимой доля выработки СЭС упадет-солнышко спрячется и вообще 8% выработки не могут определяюще влиять на тарифы на рынке электроэнергии
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:17
Не едиными СЭС живут ВИЭ, есть еще ВЭС - ветер с октября подует сильней и набарабанят они э/э. Кроме того, доля указана за период с января, т. е. январь-март, когда солнышка было не сильно много. Также вводятся все новые мощности, поэтому до конца года будет еще веселей.
Долги ГП, которые возникли в основном в начале года, могут покрыть за счет ОВГЗ на 20 ярдов, что выльется в увеличение долговой нагрузки на бюджет. Это ни к чему хорошему не приведет.
Афера Клюевых уже вылазит боком.
Додано: Вів 29 вер, 2020 17:19
так 8% это в кВт*ч, а в деньгах это примерно 1/4 стоимости всей элктроэнергии в стране...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:30
Интересно, Вы пробовали взять кредит на постройку ВЕС или солнечной эс?
При любом раскладе - нагрузка на карман пересичного - стоимость товара, транспорта, производства, коммуналки,.....
- А говорили, эх! - Заживём!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:29
При текущих тарифах инвестиции в ВИЭ (в т. ч. кредит) отбиваются за 5-6 лет, до снижения тарифов было 3-4 года. Дальше профит с чистой рентабельностью 70-80% до 2029 г. включительно. Просто шикарный срок окупаемости в сравнении с цивилизованными странами, где такие объекты окупаются минимум 15 лет.
Додано: Вів 29 вер, 2020 21:34
Пишите как есть, бараны! Не Украина, а барыги во главе с Татарином удвоили производство своего зеленого рекета. А Украина как безмолвная овца терпит и платит за все! Это на армию, медицину и реформы у нас нет ленег, а на компенсацию упущенной прибыли зелеными друзьями Ахметова уже предусмотрели 20 млрд.
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