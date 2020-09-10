Если бы он это еще понимал)). Проблема в том что многие непонимают этого. Мы получаем нестабильную и дорогую генерацю за очень большие деньги. Причем на примитивном уровне технологий. Фотопанелька и пара проводков все. Для Гондураса или там Габона с Чадом это было бы технологическим прорывом.. для Украины это технологическое дно. Есть те же ГелиоСЭС на расплавах солей например.
солнечная энергия днем нагревает раствор соли до 300-400С он крутит паровую турбину, а часть теплоносителя идет в изолированные подземные резервуары, что дает возможность использовать запасенное днем тепло для выработки энергии ночью...В таких Гелиотермальных СЭС нет проблем прерывистой генерации и балансировки. Но такое у нас не строят ибо это уже ТЕХНОЛОГИИ а не примитив на уровне двух проводков склеенных соплями и изолированные шкуркой от сала.
Так за армию и медицины если нет денег "иностранные инвесторы" из офшоров не обидяться).
Ну так "патриотам" за эту тему денег не платят.. а середньопересеченому легче свалить в ЕС чем тут ломать лоб об рабские загоны олигархов.