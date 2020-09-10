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Україна подвоїла частку
виробництва "зеленої" енергетики

Україна подвоїла частку виробництва "зеленої" енергетики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 вер, 2020 14:12

Re: Україна подвоїла частку виробництва

  Тракторист написав:так 8% это в кВт*ч, а в деньгах это примерно 1/4 стоимости всей элктроэнергии в стране..
Если бы он это еще понимал)). Проблема в том что многие непонимают этого. Мы получаем нестабильную и дорогую генерацю за очень большие деньги. Причем на примитивном уровне технологий. Фотопанелька и пара проводков все. Для Гондураса или там Габона с Чадом это было бы технологическим прорывом.. для Украины это технологическое дно. Есть те же ГелиоСЭС на расплавах солей например.
солнечная энергия днем нагревает раствор соли до 300-400С он крутит паровую турбину, а часть теплоносителя идет в изолированные подземные резервуары, что дает возможность использовать запасенное днем тепло для выработки энергии ночью...В таких Гелиотермальных СЭС нет проблем прерывистой генерации и балансировки. Но такое у нас не строят ибо это уже ТЕХНОЛОГИИ а не примитив на уровне двух проводков склеенных соплями и изолированные шкуркой от сала.

  sialeks написав:Это на армию, медицину и реформы у нас нет ленег, а на компенсацию упущенной прибыли зелеными друзьями Ахметова уже предусмотрели 20 млрд.
Так за армию и медицины если нет денег "иностранные инвесторы" из офшоров не обидяться).
  sialeks написав:Украина как безмолвная овца терпит и платит за все!
Ну так "патриотам" за эту тему денег не платят.. а середньопересеченому легче свалить в ЕС чем тут ломать лоб об рабские загоны олигархов.
Джон
 
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