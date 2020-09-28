RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" встановив ціну на
газ для населення на жовтень

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для населення на жовтень

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в жовтні 2020 року.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну на газ для населення на жовтень.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:32

Если делают заявление,что таоиф зимой будет в 2 раза больше,чем летом,значит это ручной режим управления.А как же европейский рынок?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2112
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 13:48

Ось зазвичай на евро ринку взимку газ завжди дорожчий
maxprofit
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1135 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Держстат назвав ціни на електроенергію для населення і...
R2 » Пон 28 вер, 2020 16:52
2 216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 вер, 2020 17:54
fedorinf
У Нафтогазі розповіли про перспективні послуги для населення
R2 » Сер 23 вер, 2020 14:06
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 16:21
_hunter
У Нафтогазі назвали вересневу ПСО ціну газу для...
R2 » Сер 23 вер, 2020 08:44
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 вер, 2020 08:44
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89783)
29.09.2020 14:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.